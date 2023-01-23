Российские моряки идут на службу к турецким контрабандистам

В 2022 году итальянские власти задержали почти 350 человек из разных стран, которые перевозили нелегальных мигрантов из Турции в Италию. Расследование, проведенное итальянской некоммерческой организацией Arci Porco Rosso и германской Borderline-Europe, показало, что в числе задержанных 14 граждан России, и это вдвое больше, чем задержали годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты на спасательном катере Open Arms Uno у берегов Сицилии, 27 августа 2022 года

Фото: Juan Medina / Reuters Мигранты на спасательном катере Open Arms Uno у берегов Сицилии, 27 августа 2022 года

Фото: Juan Medina / Reuters

Маршрут для нелегальных мигрантов по морю из Турции в Италию был разработан турецкими контрабандистами в качестве альтернативы более длинному маршруту по земле через Балканский полуостров в страны ЕС. По данным пограничных служб и итальянских НКО, перевозят людей в основном яхтами, большинство из которых были украдены или взяты в аренду. В 2021 году этим путем в Италию прибыли около 11 тыс. нелегальных мигрантов, в 2022-м — уже 85 тыс.

До февраля 2022 года контрабандисты предпочитали нанимать украинских моряков. Как указывается в докладе НКО, многие из них бежали с Украины, скрываясь от необходимости идти воевать в Донбассе. «Украинцы были основой, обеспечивавшей доставку людей из Турции, поскольку они опытные мореходы, умеющие управлять судами во время непростого, занимающего неделю, пути через Эгейское море до итальянских берегов»,— отмечается в докладе. Однако с началом вооруженного конфликта в конце февраля 2022 года украинским мужчинам закрыли выезд с территории страны, и это, пишут авторы, «очевидно стало определяющим фактором в снижении доступности украинских шкиперов».

Из-за этого в 2022 году наметилась новая тенденция: контрабандисты стали обучать управлению малыми судами либо самих нелегальных мигрантов, либо граждан Турции или Египта, либо россиян или граждан других бывших советских республик.

Чаще всего капитанами таких судов оказываются не профессиональные моряки, а люди, по разным причинам готовые взяться за подобную работу.

Так, по подсчетам авторов доклада, в 2022 году по прибытии в Италию были задержаны за управление судами порядка 75 граждан Египта, 55 — Турции, 40 — Туниса, остальные из других стран и регионов, включая Африку и Азию. С гражданством Украины было задержано 9 человек (в 2021 году — 32), а с российским — 14 (в 2021 году — 7). Среди задержанных две женщины, одна из них россиянка, другая — украинка. Следует учитывать, отмечают в докладе, что это данные только по задержанным морякам, сколько еще продолжают работать — неизвестно.

Комментируя в интервью The Guardian данные, собранные НКО, итальянский юрист Джанкарло Либерати отметил, что «раньше контрабандисты нанимали на эту работу некоторых россиян, но это были единичные случаи». А после начала боевых действий на Украине и даже «еще за несколько месяцев до их начала мы стали замечать увеличение числа россиян, нанимаемых для управления судами с мигрантами, и их участие в этой работе стало прямо-таки систематическим». Последний случай ареста российских капитанов произошел в ноябре 2022 года, когда управляемое тремя гражданами РФ судно прибыло к побережью Сицилии, а на его борту было около 100 нелегалов из Сирии, Афганистана и Ирака. По итальянским законам этим россиянам может грозить до 15 лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

Активисты из Arci Porco Rosso стараются поддерживать связь с задержанными и находящимися под судом моряками из разных стран, и сейчас они отслеживают дела 84 человек. По их словам, россияне, с которыми они общаются, утверждают, что покинули свою страну, чтобы не не участвовать в учебном конфликте. Газета The Guardian ознакомилась с содержанием зачитанного в суде письма жителя Татарстана Ильнара Садрутдинова, который перевозил партию нелегальных мигрантов из Турции в Калабрию и был арестован по прибытии к берегам Италии.

В письме Ильнар Садрутдинов выражает сожаление по поводу происходящего между Россией и Украиной и просит не отправлять его обратно в Россию, потому что там его, по его мнению, ждет тюрьма.

Объясняя, почему он взялся за такую работу, россиянин заявляет, что при найме ему не сказали о ждущем его в Италии наказании за перевозку мигрантов. «Они сказали только, что, взявшись за эту работу, я смогу спасти людей и заработать»,— добавил он. Если бы знал, что ему грозит тюрьма, говорит россиянин, он бы не нанимался.

Алена Миклашевская