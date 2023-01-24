Спорткомплекс на территории пермского экстрим-парка введен в эксплуатацию

Здание крытого спортивного комплекса в экстрим-парке на ул. Екатерининской, 181, начало функционировать. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. В мэрии подтвердили эту информацию, отметив, что в минувшую пятницу, 20 января, в здании уже состоялась церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В дальнейшем объект будет использоваться как вспомогательное здание для посещения экстрим-парка. В нем предусмотрены раздевалки, душевые, туалеты для посетителей. Кроме того, здесь планируется проводить конференции, спортивные соревнования и мероприятия, а установленная в здании единственная в городе полоса препятствий «ниндзя-комплекс» будет использоваться школьными спортивными клубами как один из этапов соревнований между ними. Также в ближайшее время будет проработан вопрос о посещении «ниндзя-комплекса» жителями города в свободное время.

Пермский экстрим-парк был открыт в 2009 году. Он является аналогом Louisville Extreme Park в Луисвилле, который ранее был городом-побратимом Перми. Открытая площадка экстрим-парка предназначена для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах, самокатах, скейтбордах, стритбордах и роликах. Строительство крытого комплекса началось в 2019 году. Контракт на выполнение работ стоимостью 62,8 млн руб. выиграло пермское ООО «Строительная компания “Основа”». Изначально ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2020 году, однако основные работы завершились только в 2021-м. Затем открытие спорткомплекса было отложено из-за судебного процесса: в январе 2022 года МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс», которому принадлежит участок и имущество на территории экстрим-парка, подало исковое заявление к администрации Перми с требованием признать его право собственности на спорткомплекс и право оперативного управления объектом. В конце сентября прошлого года суд удовлетворил заявление МАУ.