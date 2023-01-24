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Бухгалтера предприятия в Удмуртии будут судить за нарушение авторских прав на 4 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстанет 43-летний житель Балезинского района, которого обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права (п. «в», ч.3 ст.146 УК РФ). Сумма причиненного ущерба составила 4,4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, бухгалтер строительно-монтажного предприятия в интернете скачал и установил на персональные компьютеры организации программное обеспечение с отсутствующими регистрационными документами.

Уголовное дело направлено в Балезинский районный суд для рассмотрения.

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