Бухгалтера предприятия в Удмуртии будут судить за нарушение авторских прав на 4 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстанет 43-летний житель Балезинского района, которого обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права (п. «в», ч.3 ст.146 УК РФ). Сумма причиненного ущерба составила 4,4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, бухгалтер строительно-монтажного предприятия в интернете скачал и установил на персональные компьютеры организации программное обеспечение с отсутствующими регистрационными документами.

Уголовное дело направлено в Балезинский районный суд для рассмотрения.