Байопик о Мэрилин Монро «Блондинка» номинирован на восемь из девяти номинаций «Золотой малины»

Фильм «Блондинка» о Мэрилин Монро претендует на звание худшего фильма 2022 года в рамках премии «Золотая малина». Биографическая лента номинирована в восьми номинациях из девяти.

«Блондинка» претендует по категориям «Худший фильм», «Худший сценарий», «Худший ремейк», «Худший режиссер» (Эндрю Доминик), «Худший актер второго плана» (Завьер Сэмюэл, Эван Уильямс) и другим. На звание худшего фильма также номинированы фильмы «Доброго траура», «Русалка и дочь короля», «Морбиус» и «Пиноккио».

«Золотую малину» за 2021 год как худший фильм года получил мюзикл о принцессе Диане «Диана: мюзикл». Фильм также получил награду еще по четырем номинациям. И «Блондинка», и «Диана: мюзикл» вышли на платформе Netflix. По данным IMDb, рейтинг байопика о Мэрилин Монро получил рейтинг 5,5 баллов из 10. На платформе Metacritic у картины 50 баллов из 100.

Леонид Уварчев