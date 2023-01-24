Россия развернула боевую авиацию на восстановленном аэродроме Джейрах в Сирии

Российские и сирийские военные восстановили разрушенный при боевых действиях аэродром Джейрах на севере Сирии. На нем организовано совместное базирование авиации воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии. Для обеспечения безопасности развернуты силы противовоздушной обороны.

На аэродроме восстановлены светотехническое оборудование, более 9 км фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт был оборудован средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов. Это позволит принимать и выпускать авиацию в дневное и ночное время. На месте организована наземная охрана.

«Совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме Джейрах позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики»,— говорится в сообщении Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»).

В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировкой войск вооруженных сил РФ в Сирии Андрей Сердюков и министр обороны Сирии Али бен Махмуд Аббас. На мероприятии прошла демонстрация возможностей самолетов и вертолетов российских и сирийских военных. Подразделения сирийской армии совершили десантирование штурмовым и парашютным способом из вертолетов и выполнили задачи по блокированию и уничтожению условного противника.

Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. Активная фаза военной операции завершилась к концу 2017 года. Тогда президент Владимир Путин поручил Минобороны вывести российские войска из Сирии, а министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении операции против «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ) «полным разгромом террористов».

Леонид Уварчев