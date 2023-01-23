В подмосковных Котельниках усилят видеонаблюдение из-за наплыва мигрантов

Губернатор Мособласти Андрей Воробьев пообещал увеличить число камер, а также полицейских в подмосковных Котельниках из-за наплыва мигрантов. По словам господина Воробьева, их большое количество связано с рынком «Садовод», который находится рядом с городом. Сейчас в Котельниках установлено почти 1,7 тыс. камер единой системы видеонаблюдения.

«Из-за этого в районе много мигрантов и "резиновых квартир". Люди переживают: такое соседство не всегда бывает спокойным»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Для установки видеонаблюдения выделена субсидия почти в 2 млн руб., сообщил руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

На оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и глав городских округов Андрей Воробьев заявил, что в ходе поездки в Котельники обсуждался вопрос безопасности около рынка «Садовод», местные жители жалуются, что в домах рядом в арендованных квартирах проживает 9-11 человек.

Под данным региональных властей, которые приводит «РИА Новости», в 2022 году в отношении мигрантов было заведено 24 уголовных дела, в этом — два.

Когда-то Котельники были поселком. В начале 1990-х поселок стал городом рядом с МКАД. В начале 2000-х нем началось массовое строительство жилых комплексов.

В 2013 году Андрей Воробьев, будучи врио губернатора Мособласти, среди «чувствительных» в вопросе мигрантов районов назвал и Котельники.

Мария Федотова