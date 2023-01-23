РБК: назначены новые командующие Южным и Западным военными округами

Издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что командующим Южным военным округом назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. До перевода на новую должность он был командующим Западным военным округом. На освободившееся место назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Минобороны о кадровых решениях не сообщало.

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На должности командующего Южным военным округом Сергей Кузовлев сменит генерала армии Александра Дворникова. Сергей Кузовлев занимал пост командующего войсками Западного военного округа с 13 декабря 2022 года. В июне 2021 года он был назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа.

С февраля 2020 года Евгений Никифоров — первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа. Прежде он занимал пост заместителя командующего войсками Западного военного округа.

11 января глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Прежде занимавший эту должность Сергей Суровикин стал его заместителем. В Минобороны объяснили перестановки «повышением уровня руководства» спецоперацией, в том числе в связи с «расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач».

Лусине Баласян