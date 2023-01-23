Полиция начала проверку блогера Эдварда Била на дискредитацию армии из-за мема четырехлетней давности

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что полиция проводит проверку в отношении блогера Эдварда Била о дискредитации ВС из-за мема четырехлетней давности.
Эдвард Бил
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам адвоката, которого цитирует ТАСС, обращение в полицию связано с мемом, который был опубликован в интернете в 2018 году. Поскольку ст. 207.3 УК РФ была введена в УК РФ в марте 2022 года, Сергей Жорин считает, что оснований для привлечения блогера к уголовной ответственности нет.
Ранее источник РЕН ТВ сообщал, что 20 января в МВД поступило обращение с требованием привлечь блогера к ответственности за оскорбление ВС. После PR-менеджер блогера Владислав Кертиев сообщил «Газете.Ру», что эта информация является фейком.
«Один из сотен мелких фейк-каналов в Telegram, к которым мы не имеем никакого отношения, опубликовал картинку с вирусным мемом четырехлетней давности. Никакого отношения к данному материалу и каналу, где это было опубликовано, мы не имеем»,— сказал он.
«Газета.Ру» ссылается на сообщение Telegram-канала Shot от сегодняшнего дня, 23 января, где говорится, что подписчики Била обратили внимание на его пост с мемом про вопрос главнокомандующему: «Чи или не чи?» (фраза из популярного пранка Била).
Эдвард Бил (Эдуард Биль) получил известность благодаря скандальным пранкам. На его канал в YouTube было подписано более 4 млн человек. В ноябре блогер, осужденный на один год и два месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в Москве, вышел из колонии.