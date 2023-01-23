Новый ректор РАНХиГС обсудит с Владимиром Мау сотрудничество в качестве эксперта

Исполняющий обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, назначенный сегодня, 23 января, в интервью газете «Ведомости» выразил надежду, что его предшественник Владимир Мау продолжит участие в жизни вуза в качестве эксперта.

«Я очень надеюсь, что Владимир Мау продолжит участие в жизни вуза в качестве эксперта. Вопрос с предложением должности мы обязательно обсудим с самим Владимиром Мау и будем исходить из его пожеланий»,— заявил господин Комиссаров, напомнив, что господин Мау был первым и бессменным ректором академии на протяжении более 20 лет.

В 2022 году господину Мау предъявили обвинение в хищении средств академии. В этом же году уголовное дело против него закрыли. Алексей Комиссаров ранее занимал должность проректора университета. В РАНХиГС он работает с 2009 года.

Подробнее о развитии дела Владимира Мау читайте в публикации «Ъ FM» «Уголовно-образовательный процесс».

Мария Федотова