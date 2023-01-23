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Коммерсантъ FM
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Молдавия объявила о военных учениях на всех гарнизонных полигонах

С 24 января по 4 февраля в Молдавии пройдут военные комплексные тактические учения с выполнением боевых стрельб. Учения планируются с целью оценки навыков военнослужащих. В Минобороны Молдавии подчеркнули, что плановые учения не имеют «никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе».

«Тактические учения с передвижением боевой техники пройдут на полигонах всех военных гарнизонов и будут направлены на оценку возможностей и практических навыков военнослужащих в срок и по контракту»,— говорится в сообщении Минобороны Молдавии.

Офицеры, сержанты и солдаты, говорится в сообщении ведомства, выполнят другие задачи, в частности оказание первой медицинской помощи и обучение химической защиты.

В декабре 2022 года глава Минобороны Молдавии сообщал, что в 2023 году ведомство планирует увеличить военный бюджет на 50%. Позже президент Молдавии Майя Санду говорила, что США, страны Евросоюза и НАТО увеличили объем военной помощи страны, чтобы вооружить по стандартам НАТО.

21 декабря госпожа Санду допустила, что Молдавия может отказаться от нейтралитета, указанного в конституции страны, чтобы вступить в один из военных альянсов. По ее словам, в стране идет дискуссия о том, может ли Молдавия защитить себя.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Много НАТО из ничего».

Лусине Баласян

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