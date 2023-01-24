Пилотов собирают как на пожар

Как стало известно “Ъ”, АЭВТ попросила Минтруд отменить требование обеспечить пилотов и бортпроводников противопожарной спецодеждой, которое вступает в силу 1 сентября. В авиакомпаниях считают обязательства невыполнимыми и противоречащими стандартам ИКАО, а спецодежду сравнивают с непригодными для полетов костюмами пожарных. Там подчеркивают, что на борту уже есть все необходимое для борьбы с огнем: от дымозащитных капюшонов, топоров и огнетушителей до кислородных баллонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун направил в Минтруд просьбу исключить противопожарную спецодежду для экипажей из требований к единым типовым нормам выдачи средств индивидуальной защиты. Приложение к приказу Минтруда №767н вступит в силу 1 сентября. Его положения обязывают авиакомпании выдать пилотам, в частности, костюм и головной убор от воздействия открытого пламени, противоударную спецобувь, «защитные очки от слепящей яркости», огнеупорные перчатки и беруши. Бортпроводники должны быть снабжены спецодеждой для защиты от «производственных загрязнений».

При этом, как отмечается в письме АЭВТ от 16 января (есть у “Ъ”), для пилотов «исключена возможность работы, связанной с воздействием открытого пламени». Кроме того, в случае пожара наибольшую опасность на борту представляет собой не огонь, а дым, «и в качестве защиты имеется дымозащитный капюшон». В АЭВТ отдельно подчеркнули, что обеспечение форменной одеждой как пилотов, так и бортпроводников в гражданской авиации — один из основных акцентов внимания для работодателя, так как «внешний вид сотрудников составляет неотъемлемую часть имиджа авиакомпании».

В авиакомпаниях новые требования считают избыточными и разделяют позицию АЭВТ. В Smartavia отметили, что все перечисленные обязательные СИЗ — «это, по сути, спецодежда пожарного, что никак не соответствует задачам экипажей и задокументированным действиям при возникновении открытого огня». При этом специальные огнеупорные перчатки уже входят в комплект аварийного оборудования, «и как раз они могут быть быстро и эффективно применены». В Smartavia добавили, что закупка новых СИЗ потребует от «значительных средств». В другой компании уточнили, что стоимость «одного огнеупорного костюма начинается от 15 тыс. руб., тогда как Фонд соцстрахования компенсирует лишь 20%».

Собеседник “Ъ” еще в одной крупной компании говорит, что дополнительное оснащение «фактически формой пожарного, полет в которой невозможен» потребовало бы дополнительных мест хранения на борту, для чего потребуется одобрение «конструктивных изменений от производителя». Требование переодеваться не записано ни в одном регламенте, подчеркнул он.

В Smartavia тренировки для экипажей проводятся раз в год в специальных учебных центрах. В Azur Air тоже не реже раза в год проходят подготовку по борьбе с огнем на борту. Помимо теории программа предполагает тренировку с помощью имеющихся на борту средств, в первую очередь это огнетушители и противопожарные топоры. Также экипажи практикуются в применении средств индивидуальной защиты — противодымных капюшонов, очков, кислородных комплектов (баллоны с кислородом и маски) и перчаток.

В «России» подчеркнули, что самолеты авиакомпании как отечественного, так и западного производства оснащены комплектом аварийного оборудования, в которое входят дымозащитный капюшон для защиты головы и органов дыхания и асбестовые перчатки. «Доступ к этому оборудованию имеют как пилоты, так и бортпроводники»,— добавили в пресс-службе.

В некоторых авиакомпаниях опасаются, что требования наличия противопожарной спецодежды в перспективе могут обернуться серьезными нареканиями со стороны Ространснадзора. Вопрос нуждается в отраслевой проработке, считает президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов: «В действующем виде положения о СИЗ несут в себе коррупционные риски, которые нельзя возлагать на работодателей». В профсоюзе летного состава РФ, где также намерены обратиться в Минтруд за разъяснениями, назвали документ «сырым и требующим доработки». По словам главы профсоюза Мирослава Бойчука, стандарты ИКАО не предусматривают противопожарную спецодежду для пилотов, существующие правила форменной одежды экипажей «проверены десятилетиями» и считаются достаточными.

Айгуль Абдуллина