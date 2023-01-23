На Кубани количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось почти до 280 тысяч

В Краснодарском крае количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 13 тыс. и превысило 279 тыс. Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на заседании совета по развитию предпринимательства.

«Последние три года выдались сложными — пандемия коронавируса, самые масштабные в мировой истории санкции. Но все это, в первую очередь, дает нам перспективы для создания экономического суверенитета страны. В прямом диалоге с бизнесом мы заново выстраивали торговую логистику, находили партнеров, решали вопросы с дефицитом сырья и оборудования»,— сказал губернатор. По его словам, в сфере предпринимательства сейчас трудятся 1,1 млн кубанцев.

Замглавы Краснодарского края Александр Руппель сообщил, что половина всех субъектов МСП региона приходится на Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь же наблюдается наибольшая динамика по росту их количества. Среди муниципальных районов лидируют Динской, Славянский и Туапсинский. Единственное снижение зафиксировано в Ейском районе — на 0,5%. Низкая динамика отмечена в Геленджике, Анапе, Армавире и Горячем Ключе, а наименьшая (менее 1%) — в Белоглинском и Новопокровском районах.

Маргарита Синкевич

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