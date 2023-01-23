На Украине вынесли первый приговор с реальным сроком за референдум в Херсонской области

Суд на Украине вынес первый приговор за проведение референдума в Херсонской области — по статье о коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111–1 УК Украины). Осужденная — жительница поселка Новоалександровка, которая была членом местной избирательной комиссии. Она получила пять лет заключения.

«Сотрудники СБУ задержали коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в октябре прошлого года. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет»,— сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, осужденная после перехода населенного пункта под контроль России «добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации». Женщина формировала реестры избирателей на территории Бериславского района Херсонской области, призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу РФ, заявили в СБУ. Спецслужба уточняет, что она лично обходила дома и «требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях».

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Референдумы в Херсонской, а также Запорожской областях, ДНР и ЛНР прошли с 23 по 26 сентября 2022 года. Договоры о вхождении новых территорий в состав России были подписаны Владимиром Путиным 30 сентября.

Как проходили референдумы — в материале «Ъ» «Согласование после голосования».

Дарья Эрозбек