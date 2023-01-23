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Коммерсантъ FM
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На Украине вынесли первый приговор с реальным сроком за референдум в Херсонской области

Суд на Украине вынес первый приговор за проведение референдума в Херсонской области — по статье о коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111–1 УК Украины). Осужденная — жительница поселка Новоалександровка, которая была членом местной избирательной комиссии. Она получила пять лет заключения.

«Сотрудники СБУ задержали коллаборантку в ходе стабилизационных мероприятий в октябре прошлого года. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде пяти лет заключения с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет»,— сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, осужденная после перехода населенного пункта под контроль России «добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации». Женщина формировала реестры избирателей на территории Бериславского района Херсонской области, призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу РФ, заявили в СБУ. Спецслужба уточняет, что она лично обходила дома и «требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях».

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Референдумы в Херсонской, а также Запорожской областях, ДНР и ЛНР прошли с 23 по 26 сентября 2022 года. Договоры о вхождении новых территорий в состав России были подписаны Владимиром Путиным 30 сентября.

Как проходили референдумы — в материале «Ъ» «Согласование после голосования».

Фотогалерея

Референдум о присоединении к России

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Член избирательной комиссии Донецка несет урну с бюллетенями

Член избирательной комиссии Донецка несет урну с бюллетенями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подведение предварительных итогов референдума в пресс-центре ЦИК ДНР

Подведение предварительных итогов референдума в пресс-центре ЦИК ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Члены участковой комиссии подсчитывают голоса на референдуме в Севастополе

Члены участковой комиссии подсчитывают голоса на референдуме в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии обрабатывают бюллетени в Калининском районе Донецка

Члены участковой избирательной комиссии обрабатывают бюллетени в Калининском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Голосование в Ленинском районе Донецка

Голосование в Ленинском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины проголосовали на референдуме о присоединении к России в Нижнем Новгороде

Беженцы из Украины проголосовали на референдуме о присоединении к России в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Избирательный участок в одном из кафе Ростова-на-Дону

Избирательный участок в одном из кафе Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Новосибирске

Голосование на избирательном участке в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бортко  /  купить фото

Избиратели во время выездного голосования в Донецке

Избиратели во время выездного голосования в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На территории Донецкой народной республики открыто 450 участков, в Луганской — 461. В России создано более 200 УИКов для голосования жителей ДНР и ЛНР &lt;br>На фото: выездное голосование в Донецке

На территории Донецкой народной республики открыто 450 участков, в Луганской — 461. В России создано более 200 УИКов для голосования жителей ДНР и ЛНР
На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездное голосование на референдуме в большинстве регионов будет проходить в течение четырех дней&lt;br> На фото: жительница Донецка во время выездного голосования

Выездное голосование на референдуме в большинстве регионов будет проходить в течение четырех дней
На фото: жительница Донецка во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жителям ДНР и ЛНР необходимо ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов &lt;br> На фото: выездное голосование в Донецке

Жителям ДНР и ЛНР необходимо ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудница избирательной комиссии Донецка с переносной урной

Сотрудница избирательной комиссии Донецка с переносной урной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка голосует из автомобиля

Жительница Донецка голосует из автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плакат в Киевском районе Донецка в поддержку референдума

Плакат в Киевском районе Донецка в поддержку референдума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Донецка голосуют в подъезде дома

Жительницы Донецка голосуют в подъезде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии во время выездного голосования в Донецке

Сотрудники избирательной комиссии во время выездного голосования в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка у входа на избирательный участок

Жительница Донецка у входа на избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Члены комиссии на участке для голосования

Члены комиссии на участке для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рекламный щит в Донецке

Рекламный щит в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избирательный участок в Севастополе

Избирательный участок в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина опускает бюллетень в урну на участке в Севастополе

Мужчина опускает бюллетень в урну на участке в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина выходит из кабинки для голосования в Севастополе

Женщина выходит из кабинки для голосования в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Волгограде избирательные участки организованы по месту пребывания граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, один из них работает в гостинице «Царицынская»

В Волгограде избирательные участки организованы по месту пребывания граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, один из них работает в гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Избирательный участок в пункте временного размещения для беженцев в волгоградской гостинице «Царицынская»

Избирательный участок в пункте временного размещения для беженцев в волгоградской гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Женщина голосует на референдуме в Волгограде

Женщина голосует на референдуме в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники митинга-концерта в Москве в поддержку референдума о присоединении новых территорий

Участники митинга-концерта в Москве в поддержку референдума о присоединении новых территорий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Акция на Манежной площади в Москве прошла под лозунгом «Своих не бросаем»

Акция на Манежной площади в Москве прошла под лозунгом «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет президента России Владимира Путина на патриотической акции в Москве

Портрет президента России Владимира Путина на патриотической акции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники митинга-концерта с флагами и плакатом

Участники митинга-концерта с флагами и плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

МВД сообщило о 50 тыс. участников акции на Манежной площади

МВД сообщило о 50 тыс. участников акции на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник избиркома регистрирует избирателя на участке в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону

Сотрудник избиркома регистрирует избирателя на участке в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в ДГТУ

Голосование на избирательном участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Плакат «Россия» на фасаде здания общежития Донецкого национального технического университета

Плакат «Россия» на фасаде здания общежития Донецкого национального технического университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии во время подготовки избирательного участка, расположенного в спортивном зале школы в ДНР

Сотрудники участковой комиссии во время подготовки избирательного участка, расположенного в спортивном зале школы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратель с забинтованными руками

Избиратель с забинтованными руками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования в ДНР

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 27 и избиратели — пациенты больницы в ДНР

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 27 и избиратели — пациенты больницы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосвания на избирательном участке в ДНР

Избиратели во время голосвания на избирательном участке в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Работники участковой избирательной комиссии и жители во время выездного голосования в жилых домах в ДНР

Работники участковой избирательной комиссии и жители во время выездного голосования в жилых домах в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет над жилым домом в ДНР

Военный вертолет над жилым домом в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка» в Алуште в Крыму

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка» в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Избиратели во время голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии на участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Сотрудники избирательной комиссии на участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума на избирательном участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Проведение референдума на избирательном участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования в Алуште в Крыму

Избиратели во время голосования в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Проведение референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избирательница на выездном избирательном участке

Избирательница на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проведение референдума на выездном избирательном участке

Проведение референдума на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездной участок для голосования

Выездной участок для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Паутина возле поврежденного после обстрелов жилого дома

Паутина возле поврежденного после обстрелов жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Член избирательной комиссии Донецка несет урну с бюллетенями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подведение предварительных итогов референдума в пресс-центре ЦИК ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Члены участковой комиссии подсчитывают голоса на референдуме в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии обрабатывают бюллетени в Калининском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Голосование в Ленинском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины проголосовали на референдуме о присоединении к России в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Избирательный участок в одном из кафе Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бортко  /  купить фото

Избиратели во время выездного голосования в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На территории Донецкой народной республики открыто 450 участков, в Луганской — 461. В России создано более 200 УИКов для голосования жителей ДНР и ЛНР
На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездное голосование на референдуме в большинстве регионов будет проходить в течение четырех дней
На фото: жительница Донецка во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жителям ДНР и ЛНР необходимо ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудница избирательной комиссии Донецка с переносной урной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка голосует из автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плакат в Киевском районе Донецка в поддержку референдума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Донецка голосуют в подъезде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии во время выездного голосования в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка у входа на избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Члены комиссии на участке для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рекламный щит в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избирательный участок в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина опускает бюллетень в урну на участке в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина выходит из кабинки для голосования в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Волгограде избирательные участки организованы по месту пребывания граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, один из них работает в гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Избирательный участок в пункте временного размещения для беженцев в волгоградской гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Женщина голосует на референдуме в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники митинга-концерта в Москве в поддержку референдума о присоединении новых территорий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Акция на Манежной площади в Москве прошла под лозунгом «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет президента России Владимира Путина на патриотической акции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники митинга-концерта с флагами и плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

МВД сообщило о 50 тыс. участников акции на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник избиркома регистрирует избирателя на участке в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Плакат «Россия» на фасаде здания общежития Донецкого национального технического университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии во время подготовки избирательного участка, расположенного в спортивном зале школы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратель с забинтованными руками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 27 и избиратели — пациенты больницы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосвания на избирательном участке в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Работники участковой избирательной комиссии и жители во время выездного голосования в жилых домах в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет над жилым домом в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка» в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии на участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума на избирательном участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избирательница на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проведение референдума на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездной участок для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Паутина возле поврежденного после обстрелов жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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