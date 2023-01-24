Сочи предлагают обзавестись полуостровом

Группа компаний «Альянс Марин Групп» намерена реализовать в Сочи проект туристического кластера, который разместится на насыпном полуострове площадью 100 га. Предварительная стоимость проекта «Южный риф» оценивается примерно в четверть триллиона рублей. Как утверждают авторы проекта, переговоры с потенциальными инвесторами уже ведутся. По оценке экспертов, привлечь бизнес к столь рискованному проекту в нынешних экономических условиях будет крайне сложно, остается рассчитывать на интерес крупных госкомпаний.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: альянсмарин.рф Фото: альянсмарин.рф

Международный проектно-инвестиционный консорциум в сфере создания инфраструктуры яхтинга — группа компаний «Альянс Марин Девелопмент» — планирует приступить к созданию в Сочи крупного делового и курортного центра «Южный риф». Об этом «Ъ-Кубань» рассказала генеральный директор группы Ольга Шебзухова. Сейчас, по ее словам, ведутся переговоры с инвесторами. «Больше я ничего сказать не могу, это коммерческая информация»,— отметила госпожа Шебзухова.

Согласно информации, размещенной на сайте ГК «Альянс Марин Девелопмент», предварительно речь идет об инвестициях в размере $3,83 млрд с периодом окупаемости шесть лет.

Проект «Южный риф» — это искусственный насыпной полуостров рядом с железнодорожным вокзалом Адлера. Он включает яхтенную марину на 300 мест, бизнес-центр, гостиницу-небоскреб (101 этаж), виллы, комплекс апартаментов, пляжи, конгресс-центр и пр. Концепция проекта также предполагает создание регулярного морского такси в Сочи.

Строительство «Южного рифа» рассматривают в рамках Концепции развития яхтенного туризма в России до 2030 года, утвержденной правительством РФ два года назад.

В администрации Сочи не смогли оперативно прокомментировать частную инициативу.

Федеральный эксперт по развитию городов и агломераций, руководитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин считает, что реализацией проекта «Южный риф» необходимо заниматься параллельно с развитием всей транспортной системы курорта, а также комплексным проектом развития инфраструктуры города и застройки.

«Конечно, Сочи — это не Дубай. Побережье Черного моря отличается от побережья Персидского залива. И насыпать большие острова — это проблема. Но создать насыпь у берега — теоретически возможно. Встает другой вопрос. Сколько будет стоить эта искусственно созданная территория с учетом коммуникаций и дорог? И кто должен финансировать ее создание: будут ли это частные инвесторы, которым важно окупить свои вложения, либо есть договоренности с властью о создании новой территории?» — говорит эксперт.

Второй важный момент, по мнению Ильи Заливухина, проект Южный риф» неслучайно привязан к железнодорожному вокзалу, важно грамотного увязать его со стратегией развития Большого Сочи, созданием наземного метро, планы по строительству которого обсуждаются, и в целом развития водного транспорта. Только после проработки этих вопросов можно переходить к определению технического заказчика, проработке технико-экономических показателей и базовой бизнес-модели.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, так как речь идет об инвестициях в миллиарды долларов, то список потенциальных инвесторов резко сужается. «В текущих геополитических и экономических условиях многие крупные инвесторы не захотят рисковать своим капиталом, поэтому найти инвестора будет не так просто. Однако данный проект имеет туристический и бизнес-потенциал на фоне внешних ограничений для российских граждан и бизнеса, поэтому крупные компании, особенно государственные, могут пойти на его финансирование»,— резюмирует аналитик.

Председатель общественного гражданского движения «За Сочи» Елена Негоруца рассказала «Ъ-Кубань», что проект «Южный риф» не нашел поддержки среди городских активистов. «Столь масштабное строительство потребует создания подъездных путей и прокладку новых коммуникаций. Рядом с предполагаемой стройкой везде живут люди, их дома пойдут под снос. Иначе никак. Люди выйдут на улицу, мало не покажется»,— отметила Елена Негоруца.

Наталья Решетняк, Краснодар