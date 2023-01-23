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Нижегородская область отправит мобильные печи в зону спецоперации

Очередную партию обмундирования, снаряжения и теплых вещей для военнослужащих отправит Нижегородская область в зону проведения спецоперации. В составе груза – мобильные печи и свечи длительного горения, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Спецоперация России на Украине началась утром 24 февраля 2022 года. С того момента Нижегородская область и Народный фронт отправили в зону боевых действий 50 гуманитарных грузов, 72 квадрокоптера и пять автомобилей.

Что происходит после ввода войск России на Украину – в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина

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