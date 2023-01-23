Bentley Continental GT S получил «гоночную» версию

Компания Bentley представила «гоночную» версию купе Continental GT S, которая посвящена победе купе Bentley Continental GT3 в марафоне «12 часов Батерста» в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Следующая фотография 1 / 5 Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour Фото: Bentley

Первое купе оформлено в стиле ливреи гоночной машины — кузов окрашен в сочетание цветов Apple Green и Beluga Black — а вторая двухдверка выполнена в оттенке Silver Tempest. Оба автомобиля имеют пакеты опций Blackline Specification (черный декор кузова) и Styling Specification (карбоновый обвес), а на решетку радиатора нанесен «гоночный» номер «7» победоносной машины.

Салон версии Bathurst 12 Hour отделан черной кожей и дополнена акцентами цвета Apple Green. На сиденья вышито название гоночной трассы, а углепластиковая декоративная накладка на передней панели имеет металлическую инкрустацию с контуром автодрома «Маунт Панорама» в Австралии. На центральном тоннеле размещена табличка с перечислением пилотов (Максим Суле, Жюль Гунон и Джордан Пеппер), которые принесли Bentley победу в гонке, а также номер «7».

Технически новинка, над которой работали специалисты заводского подразделения Mulliner, не изменилась. Спецмодификация сохранила 550-сильный 4-литровый V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Стоимость купе Bentley Continental GT S Bathurst 12 Hour не названа. В комплекте с автомобилем покупатели получат модель гоночного спорткара в масштабе 1:18.

Максим Вершинин