Участника массовой драки в общежитии УрФУ арестовали на 12 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 12 суток студента Уральского федерального университета (УрФУ) Мохамеда Мостафу за участие в массовой драке в общежитии вуза. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ст.20.1 КоАП РФ). Студент в ходе заседания признался, что принимал участие в драке. Он пояснил, что вышел на шум в коридоре, после чего его затянули в конфликт.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 21 января. Драка длилась на протяжении всей ночи. Охранник общежития Светлана Бородулина заявила, что в ту ночь дважды вызывала полицию, поскольку после уезда первого наряда конфликт между студентами возобновился.

В полиции рассказывали, что конфликт мог начаться из-за того, что одна компания молодых людей ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. На что представители другой стороны «сделали справедливое замечание», которое и повлекло драку.

Всего дела о мелком хулиганстве возбудили в отношении десятерых студентов вуза. Их также рассматривает Ленинский райсуд.

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