Восемь студентов задержали после массовой потасовки в общежитии УрФУ

Полиция задержала восемь студентов, устроивших массовую потасовку в общежитии №2 Уральского федерального университета (УрФУ). По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в отношении каждого из них завели протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как пояснил полковник Горелых, конфликт носит бытовой характер. «По одной из отрабатываемых сыщиками версий, одна компания молодых людей глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать. На что представители другой стороны сделали справедливое замечание, которое и повлекло вышеописанную драку»,— отметил он.

Драка произошла в ночь на 21 января. Как рассказал источник е1.ru, потасовка длилась с полуночи до шести утра, при задержании у студентов нашли шокер и мачете. У одного из участников драки была сломана рука, лицо в синяках, у других — небольшие порезы. Собранные по данному факту материалы направлены для рассмотрения в районный суд. Студентам грозит до 15 суток ареста. По факту происшествия в университете проводится внутренняя проверка.

Ранее массовая драка произошла в Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий». На опубликованной в соцсетях записи видно, как сначала двое мужчин дерутся, затем звучит выстрел, и одного из участников конфликта кидают на землю и пинают толпой.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина