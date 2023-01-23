Прокурора осудили кратко и неясно

На пять лет меньше, чем запрашивало гособвинение, получил бывший прокурор Раменского городского округа Подмосковья, а также следователь по особо важным делам СКР Константин Томбулов, признанный виновным во взятках, рэкете и мошенничестве. Тем не менее ему придется отсидеть 15 лет, выплатить многомиллионный штраф, а также возместить другой ущерб от коррупции. Двенадцать сообщников Константина Томбулова, в том числе его друг, активно сотрудничавший со следствием, приговорены к срокам от 4,5 до 10 лет. Большинство из них собирается обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района Константин Томбулов

Фото: Администрация Раменского района

Судье Чеховского горсуда Ирине Пантеле, получившей за время судебного следствия назначение на должность председателя Домодедовского горсуда, но пока так и не занявшей ее, не потребовалось много времени на оглашение приговора. В связи с изменениями, принятыми в законодательстве, она не стала полностью читать свое решение, остановившись на его резолютивной части.

Сократив, по подсчетам участников, итоговую часть разбирательства с оглашения в течение трех-четырех дней до часа, госпожа Пантела оставила мотивы своего решения неясными для сторон.

В целом суть обвинения не изменилась, однако названные ею сроки существенно отличались от запрошенных представителем Генпрокуратуры. Так, в ходе прений, прошедших еще в середине декабря прошлого года, обвинитель запрашивал для Константина Томбулова 20 лет колонии строгого режима. Весьма значительный срок сложился из обвинений по нескольким тяжким статьям УК РФ. За взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Генпрокуратура требовала назначить подсудимому 12 лет и оштрафовать его на 362 млн руб. За другую, менее крупную взятку (ч. 4 ст. 290 УК РФ) бывшему правоохранителю грозила «десятка». Его участие в особо крупных растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) прокурор предложил оценить сроками по восемь лет, но прекратить уголовное преследование в части мошенничества в связи с истечением срока давности. Еще 12 лет господин Томбулов мог получить по обвинению в организации вымогательства в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ).

Кроме того, было предложено лишить Константина Томбулова специальных званий старшего советника юстиции, которое он получил, работая в прокуратуре, и полковника юстиции — за службу в СКР.

С октября 2000 года по апрель 2015-го Константин Томбулов являлся следователем Люберецкой городской прокуратуры, заместителем прокурора этого города и возглавлял Раменскую прокуратуру. С марта по май 2017 года он работал следователем по особо важным делам ГСУ СКР по Московской области, с мая 2017 года по ноябрь 2018-го — заместителем руководителя следственного отдела по Люберцам.

Судья в итоге назначила Константину Томбулову 15 лет «строгача» и штраф в размере 273 млн руб. Его уголовное преследование за мошенничество прекратила по нереабилитирующему обстоятельству, но при этом постановила удовлетворить иск на 15 млн руб., который Генпрокуратура по этому преступлению заявила только к нему.

Кроме того, экс-прокурору и следователю, которого лишили чина и звания, придется оплатить все издержки, связанные с коррупционными правонарушениями по земельным участкам, изъятым у него и других членов преступной группы.

При этом Ирина Пантела зачем-то вынесла решение о сохранении обеспечительных мер на земельные участки и другие активы (249 объектов, оцениваемых почти в 750 млн руб.), конфискованные в начале прошлого года Симоновским райсудом Москвы по иску Генпрокуратуры.

Один из адвокатов Константина Томбулова, Евгений Кронов, назвал судебное решение по делу своего клиента «дикостью», отметив, что бывший правоохранитель обвиняется не в убийствах и измене родине, а по сути в должностных преступлениях. «Приговор в обязательном порядке будет обжалован»,— подчеркнул он, отметив, что для этого защите еще предстоит тщательно изучить судебное решение, которое она получит только через несколько дней.

Очевидно, жалобы последуют и от других осужденных, для которых гособвинение запрашивало от 6 до 12 лет, а суд назначил им от 4,5 до 10 лет. Отметим, что среди осужденных оказался и друг Константина Томбулова Анатолий Черных, на которого, по данным следствия, бывший правоохранитель оформлял недвижимость. После конфликта между ними из-за фитнес-центра (квалифицирован как вымогательство) Анатолий Черных, сохранив статус обвиняемого, стал и свидетелем обвинения.

Ему за участие в коррупции по требованию Генпрокуратуры грозил десятилетний срок — судья, назначив подсудимому за каждый из двух взяточных эпизодов по пять лет, а путем частичного сложения шестилетнее наказание, распорядилась взять Анатолия Черных под стражу в зале суда.

В СКР сообщили, что противоправную деятельность Константин Томбулов начал вести, еще занимая должность раменского прокурора. Следствием было установлено, что он совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение, и реализовывал его с 2009 по 2017 год.

Участники ОПГ, подделывая документы, незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области, а затем продавали их. Именно этот мошеннический эпизод в деле Константина Томбулова был прекращен «за давностью».

Кроме того, отметили в СКР, соучастники получали в качестве взятки объекты недвижимости на сумму более 60 млн руб. Также Томбулов вместе с подельниками в 2017–2018 годах вымогал долю в фитнес-клубе рыночной стоимостью более 28 млн руб. Кроме того, он организовал хищение вверенной подчиненному ему сотруднику изъятой обувной продукции на общую сумму 50 млн руб. Представители СКР добавили, что двое участников ОПГ были осуждены ранее, четырех судят сейчас, а еще один фигурант находится в розыске.

Николай Сергеев