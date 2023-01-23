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Коммерсантъ FM
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ЕС опубликовал список иранских компаний и госслужащих, попавших под санкции

В официальном журнале Евросоюза опубликован список физических и юридических лиц из Ирана, против которых были введены ограничительные меры. Санкции вводятся из-за подавления протестов иранскими властями, демонстрации в стране продолжаются после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за предположительного нарушения строгого исламского дресс-кода.

Нынешние ограничительные меры стали четвертыми по счету, которые ЕС вводит против Ирана в связи с подавлением протестов. В черный список внесены еще 37 иранских официальных лиц и организаций.

Среди попавших под санкции:

  • Саджади Сейед Хамид Хазавех — министр спорта и по делам молодежи;
  • Голпайегани Сейед Мохаммед Салех Хашеми — глава штаба по установлению правопорядка;
  • Асгари Хасан — губернатор Сенендеджа, провинция Курдистан; Иранские специальные полицейские силы;
  • Radis Vira Tejarat Co (частная компания, связанная с обеспечением безопасности, основное место деятельности — Иран).

Одновременно с ЕС новые санкции против иранских чиновников ввела Великобритания. Они связаны в том числе с казнью в Иране экс-чиновника, который также был британским подданным, Алирезы Акбари. В рамках новых ограничительных мер власти Британии в том числе заморозили активы иранской военизированной группировки «Силы сопротивления Басидж». В конце 2022 года санкции против Тегерана также расширил Вашингтон.

О последствиях протестов читайте в публикации «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Мария Федотова

Фотогалерея

Как проходят массовые протесты в Иране

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Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

Фото: Getty Images

Протестующие бросают камни в полицию

Протестующие бросают камни в полицию

Фото: AP

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Фото: AP

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Фото: AP

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране появление без хиджаба считается преступлением &lt;br> На фото: участницы проправительственного марша

В Иране появление без хиджаба считается преступлением
На фото: участницы проправительственного марша

Фото: Reuters

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Фото: UGC / AFP

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Фото: Getty Images

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Фото: STR / EPA-EFE / Vostock Photo

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам &lt;br> На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам
На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

Фото: UGC / AFP

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

Фото: Reuters / Christian Mang

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

Фото: Hawre Khalid / Metrography / AP

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Фото: Reuters / Paola Garcia

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им» &lt;br> Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

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Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

Фото: Getty Images

Протестующие бросают камни в полицию

Фото: AP

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Фото: AP

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Фото: AP

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране появление без хиджаба считается преступлением
На фото: участницы проправительственного марша

Фото: Reuters

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Фото: UGC / AFP

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Фото: Getty Images

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Фото: STR / EPA-EFE / Vostock Photo

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам
На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

Фото: UGC / AFP

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

Фото: Reuters / Christian Mang

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

Фото: Hawre Khalid / Metrography / AP

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Фото: Reuters / Paola Garcia

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

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