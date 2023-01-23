ЕС опубликовал список иранских компаний и госслужащих, попавших под санкции

В официальном журнале Евросоюза опубликован список физических и юридических лиц из Ирана, против которых были введены ограничительные меры. Санкции вводятся из-за подавления протестов иранскими властями, демонстрации в стране продолжаются после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за предположительного нарушения строгого исламского дресс-кода.

Нынешние ограничительные меры стали четвертыми по счету, которые ЕС вводит против Ирана в связи с подавлением протестов. В черный список внесены еще 37 иранских официальных лиц и организаций.

Среди попавших под санкции:

Саджади Сейед Хамид Хазавех — министр спорта и по делам молодежи;

Голпайегани Сейед Мохаммед Салех Хашеми — глава штаба по установлению правопорядка;

Асгари Хасан — губернатор Сенендеджа, провинция Курдистан; Иранские специальные полицейские силы;

Radis Vira Tejarat Co (частная компания, связанная с обеспечением безопасности, основное место деятельности — Иран).

Одновременно с ЕС новые санкции против иранских чиновников ввела Великобритания. Они связаны в том числе с казнью в Иране экс-чиновника, который также был британским подданным, Алирезы Акбари. В рамках новых ограничительных мер власти Британии в том числе заморозили активы иранской военизированной группировки «Силы сопротивления Басидж». В конце 2022 года санкции против Тегерана также расширил Вашингтон.

О последствиях протестов читайте в публикации «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Мария Федотова