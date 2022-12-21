США расширили список санкций по Ирану из-за подавления протестов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкции против Ирана, на сей раз из-за подавления протестов. Санкции введены против генпрокурора, представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и компании, поставляющей оборудование для подавления беспорядков.
«Мы осуждаем усиливающееся применение насилия иранским режимом против собственного народа, который защищает свои права человека»,— прокомментировал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
В список включены:
- Мохаммад Джафар Монтазери — генеральный прокурор Ирана;
- иранская компания Imen Sanat Zaman Fara — производит многочисленные виды оборудования для сил правопорядка Ирана;
- два представителя военизированной организации, контролируемой КСИР,— Мослем Моейн и Хосейн Маруфи;
- два командующих из КСИР — Хасан Хасанзаде и Сейед Садег Хоссейни.
Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. 12 декабря в Иране казнили участника беспорядков.
О последствиях протестов читайте в публикации «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».