Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США расширили список санкций по Ирану из-за подавления протестов

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкции против Ирана, на сей раз из-за подавления протестов. Санкции введены против генпрокурора, представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и компании, поставляющей оборудование для подавления беспорядков.

«Мы осуждаем усиливающееся применение насилия иранским режимом против собственного народа, который защищает свои права человека»,— прокомментировал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В список включены:

  • Мохаммад Джафар Монтазери — генеральный прокурор Ирана;
  • иранская компания Imen Sanat Zaman Fara — производит многочисленные виды оборудования для сил правопорядка Ирана;
  • два представителя военизированной организации, контролируемой КСИР,— Мослем Моейн и Хосейн Маруфи;
  • два командующих из КСИР — Хасан Хасанзаде и Сейед Садег Хоссейни.

Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. 12 декабря в Иране казнили участника беспорядков.

О последствиях протестов читайте в публикации «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...