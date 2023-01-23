Гражданин Сербии получил ранение при обстреле машины спецназом Косово на КПП в Бистрице

Полиция Косово сообщила об обстреле автомобиля с сербами в целях «нейтрализации опасности» на контрольно-пропускном пункте вблизи населенного пункта Бистрица, на севере Косово. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович сообщил, что в результате обстрела один серб ранен.

В пресс-релизе косовской полиции в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сообщается, что сотрудники попытались остановить автомобиль для проверки. Машина с сербами врезалась в автомобиль косовской полиции. В ответ сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Сербы покинули место происшествия, следует из пресс-релиза.

Петар Петкович сообщил журналистам, что сотрудники спецподразделения ROSU частично признанной Косово обстреляли в машину около 11:30 (13:30 мск), передает Telegraf.rs. Пострадавший оказался ранен в левую часть груди. Его доставили в больницу. Петар Петкович заявил, что спецназ Косово не должен находиться на севере края, где преимущественно проживание сербское население. По его словам, ROSU ежедневно преследуют сербов на этой территории.

Сотрудники косовского МВД на севере края были размещены в сентябре 2021 года. 8 декабря 2022 года стало известно, что около 350 полицейских и представителей спецназа Косово вторглись на север Косово и Метохии. Полиция объяснила увеличение своего присутствия на севере республики целями безопасности, учитывая «тенденции в северных муниципалитетах».

Об урегулировании конфликта Сербии и Косово — в материале «Ъ» «Сербию поставили к стенке».

Лусине Баласян