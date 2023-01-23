Тюменский суд заново рассмотрит дело заслуженного учителя, обвиняемого в домогательствах к подросткам

Омутинский районный суд (Тюменская область) заново рассмотрит дело заслуженного учителя России, обвиняемого в домогательствах к несовершеннолетним (п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом пишет 72.ru со ссылкой на адвоката Александра Акимова. Решение о повторном рассмотрении было принято из-за отвода судьи.

По словам защитника, при изначальном рассмотрении дела судом был допущен ряд ошибок. Так, на закрытом заседании присутствовали свидетели со стороны обвинения, что в подобных случая запрещено. По мнению господина Акимова, отвод судьи – «тактический ход со стороны прокуратуры и суда», чтобы не исправить ошибки, которые впоследствии могли бы привести к обжалованию приговора Тюменским областным судом.

В ближайшее время уголовное дело заслуженного учителя передадут в Юргинский район.

Напомним, мужчину задержали в июне прошлого года после жалоб учеников. По данным местных СМИ, речь идет о 63-летнем учителе географии. Дети жаловались на приставания учителя долгое время, но на них никто не обращал внимание. В основном, информации СМИ, учителя интересовали мальчики в возрасте 12 лет. Во время обысков дома у учителя якобы изъяли порнографическое видео с участием детей.

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