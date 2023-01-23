От сухогруза «Рио» в Кабардинке остался только корпус

От сухогруза «Рио», выброшенного на мель между Новороссийском и Геленджиком в 2018 году, остался только корпус. Видео судна опубликовали местные паблики.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», за четыре года сухогруз стал местной достопримечательностью, которую любили посещать туристы. В Кабардинке даже установили множество указателей, ведущих к кораблю. Однако из-за ратификации Россией международной конвенции «Об удалении затонувших судов» сухогруз приходится утилизировать .

В июле 2022 года на портале для размещения проектов нормативно-правовых актов опубликовали перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным. Согласно документу, сухогруз «Рио» планировали убрать до 2025 года. Однако корабль уже сейчас почти полностью демонтирован, в пустом корпусе плещется вода.

Напомним, что сухогруз «Рио», плывший под флагом Того, в 2018 году попал в шторм силой 8,5 балла. Помочь кораблю не смогли, и его выбросило на берег в районе мыса Дооб. Недалеко от этого места в 1986 году затонул «Адмирал Нахимов».

Маргарита Синкевич

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