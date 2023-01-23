По факту избиения школьника ремнем учителем информатики в Усть-Лабинске прокуратура начала проверку

Прокуратура Усть-Лабинского района начала проверку обстоятельств инцидента с избиением школьника ремнем учителем информатики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В социальных сетях распространилось видео, на котором преподаватель бьет ученика ремнем несколько раз за шумное поведение на уроке. По предварительной информации, ребенка наказал замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики и информатики школы №4 Усть-Лабинска. Сообщается, что родители не имеют претензий к преподавателю. Тем не менее руководство учебного заведения приняло решение об увольнении учителя.

По данным портала школы, должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе занимает Владислав Дорофеев.

Анастасия Донскова

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