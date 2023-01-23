Руководителем министерства туризма в Республике Алтай стал Эрчим Сарбашев

Созданное в январе 2023 года министерство туризма в Республике Алтай возглавил Эрчим Сарбашев. Ранее он занимал должность первого заместителя полномочного представителя Республики Алтай в Москве.

Министерство туризма создано по решению главы правительства республики. Существующее министерство природных ресурсов, экологии и туризма переименовано в министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай.

«Учитывая ежегодный рост туристического потока и необходимость тотальной перезагрузки всей отрасли, считаю необходимым создать министерство туризма Республики Алтай»,– комментировал ранее необходимость реорганизации руководитель региона. По данным господина Хорохордина, в 2022 году республику посетило 2,5 млн туристов.

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Лолита Белова