В Республике Алтай решили воссоздать министерство туризма

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение вновь создать в регионе министерство туризма. Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию отрасли, которое состоялось 19 января.

«Учитывая ежегодный рост туристического потока и необходимость тотальной перезагрузки всей отрасли, считаю необходимым создать министерство туризма Республики Алтай»,– объяснил необходимость реорганизации руководитель региона.

По данным господина Хорохордина, в 2022 году республику посетило 2,5 млн туристов. Их число превысило численность населения региона более чем в 10 раз. Рост поступлений в бюджет от сферы туризма составил 53%.

Министерство туризма и предпринимательства уже существовало в структуре исполнительных органов власти республики. Но в 2014 году глава региона Александр Бердников реорганизовал правительство. В настоящее время сфера туризма находится в компетенции министерства природных ресурсов, экологии и туризма.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский