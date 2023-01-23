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Полковник ответил за интим

Бывший начальник УМВД Омска получил 10 лет колонии за покровительство предпринимателей

Завершился судебный процесс над экс-главой УМВД Омска Евгением Быковым. Полковник, занимавший пост начальника полиции города с 2019 по 2021 год, обвинялся в том, что за покровительство брал взятки от бизнесменов, один из которых держал сеть массажных салонов, где оказывали интимные услуги, второй занимался реализацией немаркированной алкогольной и табачной продукции. Следствие доказало, что предприниматели передали полицейскому свыше 7 млн руб. Суд назначил ему десять лет заключения в колонии строгого режима, штраф в размере 20,7 млн руб. и лишил офицерского звания. Год назад суд по иску прокуратуры конфисковал в доход государства квартиру дочери экс-начальника горУМВД стоимостью 5,2 млн руб., приобретенную, как установили силовики, на неподтвержденные доходы.

Бывший начальник УМВД Омска Евгений Быков

Бывший начальник УМВД Омска Евгений Быков

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Бывший начальник УМВД Омска Евгений Быков

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В Омске суд рассмотрел уголовное дело бывшего начальника городской полиции 44-летнего Евгения Быкова, который обвинялся в коррупции. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета России (СКР) Лариса Болдинова.

Весной 2021 года СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело о коррупции в УМВД Омска. Его фигурантами стали Евгений Быков и руководитель отдела по исполнению административного законодательства УМВД Михаил Лебедев. Согласно версии следствия, в течение двух лет начальник горУМВД Евгений Быков через своего подчиненного подполковника Лебедева получал взятки от двух омских бизнесменов. Первый из них, установили силовики, держал сеть интим-салонов, работавших под видом массажных. Второй предприниматель занимался оптовой продажей немаркированной алкогольной и табачной продукции.

В деле указывается, что с 2019 по 2021 год за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности подопечные коммерсанты через посредника передали главе городской полиции 6,45 млн и 480 тыс. руб. соответственно.

Полковнику Быкову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), подполковнику Лебедеву инкриминировали посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В последующем их уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за совершение порочащего проступка».

Следователи настояли на аресте имущества обвиняемых.

У экс-главы городского УМВД арестовали автомобили Honda и Kia и жилое помещение на общую сумму более 8 млн руб., у бывшего начальника отдела — частный дом и два земельных участка, оцененных в 3,3 млн руб.

Михаил Лебедев, рассчитывая на снисхождение при вынесении приговора, заключил соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, он признал вину и дал показания на своего бывшего руководителя Евгения Быкова. Суд над Михаилом Лебедевым проходил отдельно. В марте 2022 года ему назначили два года девять месяцев в колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. руб.

Как стало известно «Ъ», бывший полицейский недавно вышел на свободу по УДО и сейчас работает в коммерческой фирме.

На следствии и судебном процессе экс-глава горУМВД вину отрицал, утверждая, что его оговорили свидетели. Судью Максима Серебренникова он просил вынести справедливое решение. Бывшему главному полицейскому Омска назначили десять лет заключения в колонии строгого режима и штраф в размере 20,7 млн руб. Помимо свободы Евгения Быкова лишили специального звания «полковник полиции».

Как рассказали в прокуратуре, в прошлом году ведомство добилось конфискации в доход государства недвижимости, которую на неподтвержденные, как установили силовики, доходы приобрела дочь Евгения Быкова.

Речь шла о квартире площадью 90 кв. м в микрорайоне «Прибрежный» стоимостью 5,2 млн руб.

По подсчетам надзорного ведомства, будучи студенткой, девушка не имела постоянного источника заработка, а полученные прокуратурой материалы свидетельствовали об отсутствии законных источников накопления экс-полицейским и его супругой средств, необходимых для внесения всей суммы по договору участия в долевом строительстве. Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав реквизировать квартиру. Суд ее в этом поддержал.

Константин Воронов, Новосибирск

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