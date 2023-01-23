Сотрудница МВД обвиняется в получении взятки за фиктивную регистрацию иностранцев

Старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кармаскалинскому району обвиняется в получении взятки.

По данным «Ъ-Уфа», это Наталья Грачева.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, обвиняемая с 2018 по 2020 год получила от своего знакомого, оказывающего услуги прибывшим гражданам СНГ по постановке на миграционный учет, взятку в размере 110 тыс. руб. за фиктивную регистрацию 39 иностранцев в квартирах на территории Кармаскалинского района. На время расследования обвиняемая заключена под стражу. Следователи провели обыски на ее работе и в квартире, изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, проверяется ее причастность к аналогичным преступлениям.

Незаконные факты выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ по республике, отметили в пресс-службе ведомства.

Руководство регионального МВД назначило проведение служебной проверки по данному факту. При подтверждении вины сотрудницы «она понесет наказание в установленном законом порядке», отметили в МВД.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте