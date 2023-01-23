В Уфе задержали подозреваемого в разбойном нападении на детей

В Уфе задержан 26-летний житель Иглинского района, которого подозревают в грабеже, совершенном с применением насилия, и покушении на его совершение (п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах СКР и МВД по Башкирии.

Согласно материалам дела, 20 января в полицию обратились родители десятилетней девочки, на которую напал неизвестный мужчина, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Рыльского в Уфе. По предварительным данным, он пытался отобрать у ребенка телефон. Телесных повреждений девочка не получила, но сильно испугалась.

Незадолго до этого тот же мужчина напал на детской площадке на двух девочек 12 лет. Применяя насилие, он потребовал отдать ему мобильные телефоны. Одна из девочек отдала ему сотовый, но подозреваемый выронил его, когда за детей вступился прохожий.

Следователи СКР и оперативники МВД республики изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей, провели проверку людей, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, и установили личность злоумышленника. Он был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района Уфы.

По данным «Ъ-Уфа», это Павел Аранцев. Подозреваемый сознался в содеянном. Ранее он был судим за грабеж.

Майя Иванова, Уфа