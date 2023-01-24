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Коммерсантъ FM
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Вакцина от ВИЧ оказалась пустышкой

Это была единственная разработка, дошедшая до поздней стадии клинических испытаний

Исследование было начато в 2019 году, его организаторами выступили американский государственный Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний и крупная фармацевтическая компания Janssen. Работа получила название Mosaico.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В исследовании приняли участие 3900 мужчин, практиковавших секс с мужчинами и трансгендерами, все — с высоким риском заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Участников набрали из восьми стран Европы и Америки, в том числе из США.

Решение остановить исследование было принято после того, как независимый мониторинговый комитет пришел к выводу, что никаких данных, указывающих на снижение вероятности заразиться ВИЧ, не появилось.

«Это ужасное разочарование»,— признал Энтони Фаучи, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, который, будучи еще в должности, ставил подпись под договором с Janssen. Правда, продолжал Фаучи, сейчас в ранней стадии разработки находится еще несколько препаратов и они выглядят обнадеживающе. «Не нужно сдаваться, нужно продолжать делать прививку от ВИЧ»,— уверен Фаучи.

В вышеупомянутом провальном исследовании участвовали еще и Сообщество испытателей вакцины от ВИЧ (HIV Vaccine Trials Network), а также Служба медицинских исследований и разработок армии США.

Исследование было дорогим: Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний оно обошлось в 56 млн долларов.

Провальные результаты исследования Mosaico далеко не единственная неудача разных создателей вакцины от ВИЧ. В августе 2021 года полнейшей неудачей окончилась попытка профилактики ВИЧ среди женщин на Африканском континенте.

Обе неудачные вакцины использовали в качестве средства доставки мозаичных иммуногенов вируса обычной простуды. В теории генетический материал множества вариантов ВИЧ со всего света, в мозаичной форме имплантированный в вирус простуды, должен был бы вызвать сильный иммунный ответ на появление в организме ВИЧ. В случае с Mosaico в комплекс был добавлен еще один элемент, который должен был дополнительно усилить иммунный ответ.

Участники исследования Mosaico получали четыре дозы вакцины в продолжение года, часть — настоящие, другая часть — плацебо. Мониторинговая группа не нашла разницы в заболеваемости у тех, кто получал плацебо, и у тех, кто получал вакцину.

Фаучи объяснил, что вакцина все-таки создавала в организме антитела к ВИЧ, но эти антитела не были нейтрализующими. «А раз вакцина не создает нейтрализующих антител, значит, это не вакцина»,— констатировал Фаучи. Теперь он надеется на следующую волну исследований, в которых будут участвовать в том числе и вакцины, сделанные с помощью м-РНК. Эта технология была впервые применена для создания прививок от ковида компаниями Moderna и Pfizer и показала свою эффективность.

Почему так сложно сделать вакцину от ВИЧ? Фаучи говорит: причина в том, что обычно вакцина вызывает эффект, аналогичный природному, но в случае с ВИЧ этого совершенно недостаточно. «Вакцина должна действовать лучше, чем естественный иммунный ответ»,— заключает он.

По материалам CBS News.

Ольга Грибова

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