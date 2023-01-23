Уголовное дело против двух известных орловских адвокатов дошло до суда

Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области завершило расследование уголовного дела против известных адвокатов Адама Муртазова и Ахмеда Атаева. В ведомстве сообщили, что прокуратура утвердила обвинительное заключение, а само дело передадут в Советский райсуд Орла.

Господин Муртазов обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и в незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), а его коллега в одном эпизоде мошенничества. Уголовное дело было возбуждено по материала регионального УФСБ.

По версии следствия, с весны по осень 2021 года Адам Муртазов обманом похитил у одного из своих подзащитных 500 тыс. руб., пообещав ему оказать содействие в избрании судом меры пресечения, не связанной с лишением свободы и в последующем переквалификации совершенного им деяния. В тот же период он якобы получил от местной жительницы 540 тыс. руб., обманув ее и пообещав оказать квалифицированную юридическую помощь ее сожителю, однако каких либо мер к этому не принял. Также оба обвиняемых, по версии следствия, осенью 2021 года путем обмана получили еще 800 тыс. руб. от местного жителя, пообещав последнему оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении последнего, при этом не имея возможности повлиять на процессуальное решение.

Адам Муртазов вину не признает. После задержания у него было найдено спецсредство, свободный оборот которого запрещен. Этот факт адвокат не отрицает.

Господин Муртазов выступал защитником по ряду громких уголовных дел и становился героем публикации журналистки Анны Политковской.

Сергей Толмачев