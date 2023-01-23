Песков: в Кремле пока не готовятся к выборам президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не делал никаких заявлений о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. В 2018-м господин Путин вступил в должность президента России в четвертый раз.

Комментируя журналистам начало работы Центральной избирательной комиссии над предстоящими выборами президента России, господин Песков сказал: «Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции. В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня». Он подчеркнул, что «пока рано, рано еще, не началась кампания».

Следующие выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. 7 мая 2018-го начался четвертый президентский срок Владимира Путина. До этого он становился президентом в 2000, 2004 и 2012 годах. Согласно внесенным в Конституцию России в 2020 году поправкам, Владимир Путин может избираться на новый срок.

Господин Путин в октябре 2021-го в интервью CNBC утверждал, что пока не принял решения об участии в следующих президентских выборах. Источники «Ъ», близкие к администрации президента, сообщили, что внутриполитический блок Кремля уже начал подготовку к кампании Владимира Путина.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Выборы не за горами».

Милена Костерева