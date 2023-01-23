Бывший ректор воронежского опорного университета получил пять лет колонии

Судья Ленинского райсуда Воронежа Денис Гриценко признал бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата регионального парламента Сергея Колодяжного виновны в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в суде, ему назначено пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала прошлого года Сергея Колодяжного судили за присвоение 58 млн руб. преподавательских премий (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2015–2020 годах он выписывал премии более чем 180 штатным сотрудникам, а потом забирал деньги себе.

Прокуратура требовала назначить Сергею Колодяжному восемь лет колонии. Сам он вину отрицал.

Сергей Толмачев