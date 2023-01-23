Ректору скостили премии

Суд приговорил бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата регионального парламента Сергея Колодяжного к пяти годам колонии. Его обвиняли в присвоении 58 млн руб. премий, которые он якобы выписывал сотрудникам, а после получал обратно. Суд, однако, признал его виновным в мошенничестве, подтвердив не всю вменяемую экс-ректору сумму. Защита Сергея Колодяжного уверена в его невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колодяжный

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Колодяжный

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня, 23 января, судья Ленинского райсуда Воронежа Денис Гриценко огласил резолютивную часть приговора бывшему ректору ВГТУ Сергею Колодяжному. Подсудимый признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Сергея Колодяжного взяли под стражу после вынесения приговора. Уголовное дело против него возбудили в начале 2020 года: тогда управление Следственного комитета России по Воронежской области на материалах регионального УФСБ возбудило против него уголовное дело о взятке и мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ), однако позже переквалифицировало дело на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В окончательной версии бывшего ректора обвинили в том, что он в 2015–2020 годах, используя служебное положение, выписал премии более чем 180 штатным сотрудникам, а после присвоил эти премии себе.

По подсчетам следствия, Сергей Колодяжный якобы получил через безналичные переводы 1,65 млн руб., а общая сумма присвоенных премий составила 58 млн руб. Деньги ректор, по мнению обвинения, получал преимущественно наличными под предлогом расходов на текущую деятельность университета.

Сергею Колодяжному 44 года. В 2000 году он окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (в дальнейшем переименована в Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ВГАСУ) по специальности «инженер-строитель». С 2012 по 2014 год работал проректором по учебно-воспитательной работе, после возглавил ВГАСУ. В 2015-м как сторонник «Единой России» избрался в воронежскую облдуму. В марте 2016 года стал ректором ВГТУ, руководил процессом объединения ВГТУ и ВГАСУ для получения статуса опорного технического университета, после чего строительный университет прекратил самостоятельное существование. За время расследования уголовного дела Сергей Колодяжный лишился депутатского мандата и поста ректора.

В зачет отбывания наказания Сергею Колодяжному засчитано время, которое он провел под стражей и домашним арестом за время расследования дела и суда. По подсчетам «Ъ», ему будет зачтено 2,5 года. Суд сохранил арест на автомобиль подсудимого марки Ford и на его ранее арестованные наличные деньги — 2,4 млн руб. и более $1 тыс.

Судья также оставил без удовлетворения гражданский иск прокурора, просившего взыскать с Сергея Колодяжного все якобы полученные им премии. Причины такого решения из-за неоглашения мотивировочной части приговора неизвестны.

Собеседники «Ъ» из окружения бывшего ректора говорят, что он признан виновным в получении лишь безналичных переводов.

Прокуратура же считает доказанным присвоение 58 млн руб. «Все допрошенные свидетели подтвердили факты незаконного начисления стимулирующих выплат и последующие передачи их Сергею Колодяжному. Показания согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. В связи с этим отсутствуют основания сомневаться в их достоверности и объективности»,— говорил в прениях прокурор Владимир Григорьев. Всего в ходе следствия допросили почти 200 человек, в том числе проректоров ВГТУ Ларису Перевозчикову и Александра Колосова, а также нынешнего ректора Дмитрия Проскурина.

После вынесения приговора Сергей Колодяжный сказал журналистам, что «все интересное впереди». Он намерен обжаловать приговор и считает, что в суде была доказана виновность других лиц. Общественный защитник экс-ректора Юлия Гребенюк выразила уверенность, что кассационная инстанция отменит обвинительный приговор. С учетом того, что прокуратура настаивала на более суровом наказании в виде восьми лет лишения свободы, вероятно, гособвинитель также обжалует приговор.

Сергей Толмачев, Воронеж