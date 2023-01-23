Сроки закрытия станции метро «Ладожская» в Петербурге могут передвинуть

Аукцион на ремонт вестибюля станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге отложили на неопределенный срок. Заявку на участие в конкурсе подала только одна компания, а на действия заказчика поступила жалоба в ФАС, пишет «РБК-Петербург».

По решению антимонопольной службы закупка в части заключения договора в настоящее время приостановлена до рассмотрения жалобы. Изначально ремонт вестибюля «Ладожской» должны были начать до конца 2022 года, однако срок сдвинули на начало февраля. Позже стало известно, что работы планируется начать 31 марта, а закончить 29 февраля 2024-го. Подрядчику предстоит заменить полы и все элементы заполнений проемов дверей, окон и люков, а также оборудовать вход на станцию для инвалидов, отремонтировать фасады и реконструировать наклонный ход.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станция метро «Ладожская» может закрыться на ремонт в первых числах весны.

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