Станция метро «Ладожская» может закрыться на ремонт в первых числах весны

Станцию метро «Ладожская» Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро может закрыться на капитальный ремонт 1 марта 2023 года, однако точная дата еще не утверждена, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

В ведомстве отметили, что окончательная дата закрытия будет зависеть от сроков завершения ремонта близлежащих трамвайных путей.

Ремонт «Ладожской» должен был начаться еще в конце 2022 года, но на конкурс по выбору подрядчика не было подано ни одной корректной заявки. По первоначальным планам, работы должны были длиться 11 месяцев и с окончанием 16 января 2024 года.

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