Финляндия направит Украине крупнейший пакет военной помощи

Минобороны Финляндии анонсировало крупнейшую за все время поставку военной помощи Украине. Ведомство по соображениям безопасности не сообщило, какие вооружения войдут в пакет. Их совокупная стоимость составит около €400 млн, сообщила пресс-служба Минобороны.

В Минобороны заявили, что это уже 12-й пакет военной помощи из Финляндии. С последней поставкой стоимость всех вооружений, направленных из Финляндии на Украину с начала конфликта с Россией, составит €590 млн, сообщила пресс-служба.

Пресс-служба добавила, что сегодня, 20 января, министры обороны Швеции и Финляндии на встрече с представителями стран НАТО и ЕС на авиационной базе Рамштайн в Германии подпишут соглашение о совместной военной поддержке Украины.

12 января президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна передаст Киеву танки немецкого производства Leopard, если будет создан совместный европейский комитет по оказанию помощи вооруженным силам Украины. Союзники на сегодняшней встрече в Рамштайне обсудят вопрос создания коалиции стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки, включая немецкий Leopard 2.

О наращивании поставок вооружения Украине — в публикации «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Эрдни Кагалтынов