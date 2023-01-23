Правительство представило меры поддержки туристической отрасли

Минэкономики подготовило для турбизнеса новую программу кредитования — со ставкой 5% на срок до пяти лет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

«Подготовлен специальный финансовый продукт — со сроком кредита до пяти лет, с максимальной суммой займа до 50 млн и ставкой 5% для турбизнеса»,— сообщил министр (цитата по сайту правительства). Другие подробности и сроки запуска продукта он не привел.

Господин Чернышенко также перечислил другие планы по развитию туристической отрасли в 2023 году:

удвоится размер субсидии в рамках пилотного проекта по развитию школьного туризма, запущенного в 2022 году в 18 регионах;

в этом году планируется запуск проекта «Новая Анапа», который называют всероссийским семейным круглогодичным курортом;

более 6 млрд руб. направят регионам на реализацию программы «Туристический код городов»;

1,5 млрд руб. выделят на грантовую поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма;

разрабатываются «новые программы международного блока для выстраивания контактов» с дружественными странами.

В феврале 2022 года правительство утвердило новые правила субсидирования инициатив, направленных на развитие туротрасли в части развития некапитальных средств размещения. На поддержку 800 проектов суммарно планируется выделить 3,5 млрд руб., гранты варьируются от 3 млн до 5 млн руб. «Опора России» просила рассмотреть вопрос об увеличении максимальной суммы грантов. В июле правительство отменило НДС для туристических объектов на пять лет.