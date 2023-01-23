Курултай Башкирии внесет изменения в республиканский кодекс о выборах

Курултай Башкирии 26 января на пленарном заседании примет законопроект о внесении изменений в республиканский кодекс о выборах. Он был принят в первом чтении в декабре прошлого года. Поправки касаются условий подготовки агитационных материалов, сообщает пресс-служба госсобрания.

Законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы, уточнили в Курултае. После его принятия, высказывания лиц, включенных в список иноагентов, могут быть использованы в агитационных материалах только с пометкой об этом. При этом предупреждение о принадлежности спикера к иноагентам, должно занимать минимум 15% печатной площади, либо различимо на слух в аудиосообщении.

Также в новой редакции текста кодекса будут конкретизированы положения о выделении государственными средствами массовой информации печатной площади для агитационных материалов при проведении региональных и муниципальных выборов.

Карина Мамаева

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