Депутат заксобрания Прикамья может трудоустроиться в правительство Москвы

Как стало известно «Ъ-Прикамье», депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры Антон Удальев может перейти на работу в правительство Москвы. Ожидается, что парламентарий может занять должность заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Удальев от комментариев информации «Ъ-Прикамье» воздержался.

Антон Удальев является депутатом заксобрания с сентября 2020 года. Он участвовал в довыборах по округу №17 как кандидат от «Единой России» и одержал победу. В 2021 году партия власти снова выдвинула господина Удальева по округу №17. Кандидат опять избрался в заксобрание и занял в нем пост председателя инфраструктурного комитета.

До депутатства Антон Удальев исполнял обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае, руководил региональной службы по тарифам (РСТ), а с 2017 по 2020 год занимал должность вице-премьера регионального правительства. На этом посту господин Удальев курировал работу краевых министерств тарифного регулирования и ЖКХ, а также отвечал за работу регионального фонда капремонта и реализацию проекта «Комфортная городская среда».