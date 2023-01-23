Правительство сократило финансирование строительства обхода Краснодара

Правительство РФ сократило на 27,4 млрд руб. финансирование строительства обхода Краснодара. Теперь деньги планируется выделить только на его проектирование. Как пояснили «Ъ» в Минтрансе РФ, корректировки внесены из-за сокращения бюджета.

Теперь на строительство южного обхода Краснодара выделят 1,5 млрд руб. Ранее планировалось направить 28,9 млрд руб. Проектированием также ограничили и работы над трассой Юго-Западной хорды (Екатеринбург — Самара — Краснодар) — с 15,3 млрд до 4 млрд руб.

Всего на строительство дорог в России в 2023–2027 годах, как и планировалось, выделят 13,2 трлн руб. Однако документ был расширен, а часть строек перенесена на более поздний срок, часть осталась без финансирования. Финансирование обхода Орехово-Зуево в Подмосковье также сократилось с 20,5 млрд до 1,5 млрд руб. деньги также выделят только на проектирование, причем начнется оно не раньше 2026 года. Ограничены были и работы над будущей трассой «Меридиан» (от границы Казахстана до Белоруссии).

При этом строительство обхода Адлера увеличили с 50 млрд до 70 млрд руб. Строить дорогу начнут уже в 2025 году и закончат в 2026-м.

В Минтрансе РФ отметили, что пятилетний план актуализирован с учетом приоритизации объектов на основании принятого закона о бюджете. Основная задача — продолжить уже реализуемые мероприятия.

Татьяна Ручкина

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