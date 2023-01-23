Коричневой пылью покрылась часть улиц в микрорайоне Ижевска из-за выбросов с завода

В столице Удмуртии жители городка Строителей сообщают о коричневой пыли, покрывшей снег в районе торгового центра «Молл Матрица». Соответствующим видео поделился очевидец. Жители связывают инцидент с выбросами с завода керамических материалов.

Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев в Telegram, экопрограмма предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду на 70% рассчитана до 2025 года. В рамках нее планируется модернизировать системы аспирации на заводе, а также построить новую более безопасную печь. В настоящее время завершается проектирование объектов, а строительство может стартовать в этом году.

«При плановой реализации экопрограммы ситуация должна измениться в ближайшие 3-4 года. Деятельность предприятия — на контроле у надзорных органов. Есть судебное решение в отношении завода, которое необходимо исполнять»,— рассказал господин Бекмеметьев.