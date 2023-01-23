Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:29

Коричневой пылью покрылась часть улиц в микрорайоне Ижевска из-за выбросов с завода

В столице Удмуртии жители городка Строителей сообщают о коричневой пыли, покрывшей снег в районе торгового центра «Молл Матрица». Соответствующим видео поделился очевидец. Жители связывают инцидент с выбросами с завода керамических материалов.

Как рассказал глава города Олег Бекмеметьев в Telegram, экопрограмма предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду на 70% рассчитана до 2025 года. В рамках нее планируется модернизировать системы аспирации на заводе, а также построить новую более безопасную печь. В настоящее время завершается проектирование объектов, а строительство может стартовать в этом году.

«При плановой реализации экопрограммы ситуация должна измениться в ближайшие 3-4 года. Деятельность предприятия — на контроле у надзорных органов. Есть судебное решение в отношении завода, которое необходимо исполнять»,— рассказал господин Бекмеметьев.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...