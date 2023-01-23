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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: россияне вывели большую часть валютных сбережений за границу

К 1 декабря депозиты россиян в иностранной валюте составляли 8,4 трлн руб., или 21% от всех вкладов населения. При этом в российских банках к этому времени хранилось 3,5 трлн руб., или 42% от всех вкладов в валюте. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России.

По данным ЦБ, в декабре 2022 года в иностранных банках россияне хранили 5 трлн руб. На эту сумму приходится 12,4% всех вкладов в России и 58% всех вкладов в валюте. При этом на 1 февраля 2022-го в российских банках находилось 7 трлн руб. вкладов (75% валютных сбережений на тот момент), в иностранных — 2,4 трлн руб. (25%).

Как отмечают «Ведомости», на фоне санкций значимого сокращения валютных сбережений не зафиксировано. К 1 февраля 2022 года россияне хранили 9,4 трлн руб. валютных сбережений, к 1 декабря 2022-го — 8,4 трлн руб. К началу лета 2022-го объем валютных вкладов сократился до 6,1 трлн руб., но после увеличения ЦБ лимита на перевод валюты за границу в июле общий объем валютных сбережений вырос на 1,5 трлн руб.

По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, отток средств в иностранные банки вызван реакцией узкого круга состоятельных россиян на политическую обстановку в стране и мире. Состоятельные вкладчики активно выводили валюту в иностранные банки во втором полугодии 2022-го, отмечают они.

О сбережениях россиян — в публикации «Ъ» «Накопления "токсичной" валюты сыграли населению на руку».

Олеся Павленко

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