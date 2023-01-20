Накопления «токсичной» валюты сыграли населению на руку

По данным Банка России, расширенные сбережения домохозяйств за ноябрь 2022 года выросли на 1,3 трлн руб., до 82,3 трлн (см. график). В их структуре банковские депозиты заняли 49%, наличные — 25%, акции и паи — 10%, страховые и пенсионные накопления — 8%, эскроу-счета — 5%, долговые ценные бумаги — 3%, деньги на брокерских счетах — менее 1%. С учетом сезонности за месяц активы в рублях прибавили 0,9 трлн руб., в валюте — эквивалент 0,4 трлн руб., доли рублевых и валютных активов по-прежнему составляют 80% и 20%, подсчитали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Средства граждан на депозитах увеличились на 0,7 трлн руб.— главным образом за счет заметного чистого притока средств на текущие счета (0,4 трлн руб. за месяц) из-за роста ставки по краткосрочным вкладам с 5,12% в октябре до 5,25% в ноябре 2022 года. «В данных за декабрь отразится ослабление курса рубля: за счет переоценки валютная часть сбережений могла вырасти примерно на 2,5 трлн руб.»,— фиксируют авторы «Твердых цифр». Чистый приток денег граждан на счета в зарубежных банках в целом за январь—ноябрь 2022 года составил 3,2 трлн руб. (всего на них в рублевом эквиваленте хранится 5 трлн руб.).

Активы домохозяйств в ценных бумагах увеличились за ноябрь на 0,6 трлн руб., чистый приток в акции и облигации в сумме был равен 0,3 трлн руб. Как отмечают аналитики ЦБ в обзоре рисков финансового сектора за ноябрь—декабрь, физлица и нефинансовые организации выступали основными нетто-покупателями акций в рамках доверительного управления.

В ЦБ замечают, что прирост сбережений населения в наличных рублях за ноябрь составлял почти 0,7 трлн руб., а вложения в наличную валюту сократились почти на 0,3 трлн руб.— общий прирост наличных составил 0,4 трлн руб. в ноябре против 0,5 трлн руб. в октябре 2022 года. «Физлица, как правило, оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок — продают "токсичную" валюту при ослаблении рубля и покупают при укреплении. Однако в декабре систематических продаж с их стороны не наблюдалось. Исключением стало 15 декабря, когда физлица продали "токсичной" валюты на 25,8 млрд руб., что временно замедлило ослабление рубля»,— рассказывают авторы обзора ЦБ, добавляя, что всего в ноябре и декабре на бирже и через банки физлица купили валюты на 224,4 млрд руб., что «также негативно сказалось на динамике курса рубля».

Артем Чугунов