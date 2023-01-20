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Коммерсантъ FM
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Накопления «токсичной» валюты сыграли населению на руку

Мониторинг финансов граждан

По данным Банка России, расширенные сбережения домохозяйств за ноябрь 2022 года выросли на 1,3 трлн руб., до 82,3 трлн (см. график). В их структуре банковские депозиты заняли 49%, наличные — 25%, акции и паи — 10%, страховые и пенсионные накопления — 8%, эскроу-счета — 5%, долговые ценные бумаги — 3%, деньги на брокерских счетах — менее 1%. С учетом сезонности за месяц активы в рублях прибавили 0,9 трлн руб., в валюте — эквивалент 0,4 трлн руб., доли рублевых и валютных активов по-прежнему составляют 80% и 20%, подсчитали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Средства граждан на депозитах увеличились на 0,7 трлн руб.— главным образом за счет заметного чистого притока средств на текущие счета (0,4 трлн руб. за месяц) из-за роста ставки по краткосрочным вкладам с 5,12% в октябре до 5,25% в ноябре 2022 года. «В данных за декабрь отразится ослабление курса рубля: за счет переоценки валютная часть сбережений могла вырасти примерно на 2,5 трлн руб.»,— фиксируют авторы «Твердых цифр». Чистый приток денег граждан на счета в зарубежных банках в целом за январь—ноябрь 2022 года составил 3,2 трлн руб. (всего на них в рублевом эквиваленте хранится 5 трлн руб.).

Активы домохозяйств в ценных бумагах увеличились за ноябрь на 0,6 трлн руб., чистый приток в акции и облигации в сумме был равен 0,3 трлн руб. Как отмечают аналитики ЦБ в обзоре рисков финансового сектора за ноябрь—декабрь, физлица и нефинансовые организации выступали основными нетто-покупателями акций в рамках доверительного управления.

В ЦБ замечают, что прирост сбережений населения в наличных рублях за ноябрь составлял почти 0,7 трлн руб., а вложения в наличную валюту сократились почти на 0,3 трлн руб.— общий прирост наличных составил 0,4 трлн руб. в ноябре против 0,5 трлн руб. в октябре 2022 года. «Физлица, как правило, оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок — продают "токсичную" валюту при ослаблении рубля и покупают при укреплении. Однако в декабре систематических продаж с их стороны не наблюдалось. Исключением стало 15 декабря, когда физлица продали "токсичной" валюты на 25,8 млрд руб., что временно замедлило ослабление рубля»,— рассказывают авторы обзора ЦБ, добавляя, что всего в ноябре и декабре на бирже и через банки физлица купили валюты на 224,4 млрд руб., что «также негативно сказалось на динамике курса рубля».

Артем Чугунов

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