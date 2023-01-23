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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр прогнозирует аномальное потепление в нескольких регионах в конце недели

В ряде регионов в конце недели ожидается температура на 8–12 градусов выше климатической нормы, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Потепление прогнозируется, в частности, в Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Томской областях.

Он рассказал, что в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8–10 градусов. «Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области, Пермский край»,— перечислил господин Вильфанд.

По прогнозу синоптиков, в центральных и южных районах Красноярского края температура будет на 12 градусов выше нормы. В Центральном федеральном округе теплая погода будет в течение всей недели. «Несмотря на понижение температуры в центре России, аномалии будут составлять плюс 2–4 градуса. Будет мягкая погода»,— уточнил Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 23 января, в Москве будет –1...–3°C (в Подмосковье –1...–6°C), облачно с прояснениями, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. 24 января в столице температура останется на том же уровне (по области до 0...–5°C), осадков также не ожидается.

Лаура Кеффер

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