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Коммерсантъ FM
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Немцев разбирают на запчасти

SAP избавляется от своей вычислительной техники в России

“Ъ” узнал, что глобальный офис немецкой компании SAP готовится продать вычислительную технику из собственных дата-центров в России — всего 3,5 тыс. единиц оборудования. Балансовая стоимость оборудования составляет 3 млрд руб., а рыночная, с учетом амортизации,— около 1,4 млрд руб. По данным “Ъ”, покупкой техники интересуется давний партнер SAP по развитию дата-центров в России «Ростелеком». Оператор заявлял о планах в ближайшие годы вложить в развитие региональных центров обработки данных 10–20 млрд руб.

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на российском рынке облачных сервисов рассказали, что глобальный офис немецкой SAP планирует распродать всю вычислительную технику, которая находится в собственности компании в России. Речь идет о серверах, коммутаторах, системах хранения данных (СХД), всего 3,5 тыс. единиц оборудования. По словам одного из собеседников “Ъ”, SAP намерена найти российского партнера, которому передаст технику, а тот, в свою очередь, займется реализацией.

Балансовая цена оборудования составляет €50 млн (3 млрд руб. по курсу ЦБ на 7 сентября), уточняет источник “Ъ”. Другой собеседник “Ъ” подчеркивает, что рыночную стоимость техники оценили приблизительно в 1,4 млрд руб. Он говорит, что покупкой заинтересовался «Ростелеком». Гендиректор SAP CIS Андрей Филатов отказался от комментариев, аналогично поступили и в «Ростелекоме». “Ъ” направил запрос в глобальный офис SAP.

SAP — один из крупнейших в мире и РФ (около 60% рынка) поставщиков систем для управления ресурсами предприятия. SAP CIS является подразделением международной компании SAP SE. В 1992 году был открыт офис SAP в Москве, следует из информации на сайте компании. По данным kartoteka.ru, ООО «САП СНГ» было зарегистрировано в 2002 году. По данным ФНС, выручка ООО в 2021 году составила 35 млрд руб., при чистой прибыли 1,3 млрд руб.

После начала военных действий на Украине SAP фактически свернула работу в РФ, сохранив только поддержку существующих клиентов, а в июне объявила о намерении полностью покинуть рынок, сохранив бизнес в других странах бывшего СССР. Источники Tadviser сообщали, что российский топ-менеджмент SAP ведет переговоры с немецким офисом о выделении в самостоятельную структуру, которая займется поддержкой продуктов по уже реализованным контрактам. Эту информацию подтвердили и знакомые с ситуацией в компании собеседники “Ъ”, уточнив, что переговоры «пока не продвинулись».

SAP также владеет в России несколькими центрами обработки данных (ЦОД). Первый был открыт в 2014 году для оказания облачных сервисов на территории НИЦ «Курчатовский институт» в Москве на базе инфраструктуры «Ростелекома». С 2016 года «Ростелеком» заключил договор с SAP о продвижении ее облачных решений на базе своих дата-центров.

Сейчас российская госкомпания остро нуждается в вычислительной технике. В июне «Ростелеком» заморозил развитие ЦОД в регионах из-за дефицита оборудования (см. “Ъ” от 27 июня), но в конце августа президент компании Михаил Осеевский говорил «Интерфаксу», что проект продолжится. В рамках Восточного экономического форума 6 сентября топ-менеджер сообщил, что «Ростелеком» вложит в региональные дата-центры 10–20 млрд руб. в течение нескольких лет. По данным iKS-Consulting, рынок ЦОД в России в 2021 году составил 55,8 тыс. стойко-мест, «Ростелеком» лидирует не нем.

По словам гендиректора сети дата-центров 3data Ильи Халы, сейчас приобретение нового оборудования «возможно, но затруднено» с точки зрения логистики и ценообразования, поэтому подержанная техника может быть интересна широкому кругу покупателей: «Мы закупили оборудование, но, если бы сейчас предложили бывшую в употреблении технику в хорошем состоянии, предложение рассмотрели бы».

Президент ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев согласен, что потенциально оборудование SAP может заинтересовать российских потребителей, но с хорошим дисконтом: «Это не готовое решение, а зоопарк техники, чтобы привести ее в порядок, покупателю нужны серьезные компетенции. К тому же неясно, насколько оборудование свежее: цикл его составляет порядка пяти лет». Президент Zelax Сергей Сухман считает, что «если оборудование заинтересовало "Ростелеком", то, наверное, только чтобы быстро закрыть дыры в инфраструктуре». В целом же, полагает топ-менеджер, оно привлечет скорее продавцов подержанной техники.

Никита Королев, Владивосток

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