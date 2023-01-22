Европол раскрыл схему эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании

Европол совместно с испанской полицией арестовал 27 человек, причастных к организации трех табачных фабрик на территории Испании. Их подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака. Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia.

Украинские беженцы работали над изготовлением сигарет долгое время, не выходя из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью €37,5 млн (2,7 млрд руб.).

Преступная группа отвечала за работу трех фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье. Табачные склады располагались в городах Альфаро (Ла-Риоха), Лос-Корралес (Севилья) и Энкера (Валенсия).

В начале января Генсек ОБСЕ Хельга Шмид сообщила о росте торговли людьми в результате военной операции на Украине. В основном речь идет о украинских беженцах. Кроме того, выросло число случаев торговли беременными женщинами. В ноябре представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с февраля 2022 года количество случаев изнасилования беженок в странах ЕС увеличилось на 260%.

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина