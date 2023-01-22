Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европол раскрыл схему эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании

Европол совместно с испанской полицией арестовал 27 человек, причастных к организации трех табачных фабрик на территории Испании. Их подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака. Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia.

Украинские беженцы работали над изготовлением сигарет долгое время, не выходя из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью €37,5 млн (2,7 млрд руб.).

Преступная группа отвечала за работу трех фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье. Табачные склады располагались в городах Альфаро (Ла-Риоха), Лос-Корралес (Севилья) и Энкера (Валенсия).

В начале января Генсек ОБСЕ Хельга Шмид сообщила о росте торговли людьми в результате военной операции на Украине. В основном речь идет о украинских беженцах. Кроме того, выросло число случаев торговли беременными женщинами. В ноябре представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с февраля 2022 года количество случаев изнасилования беженок в странах ЕС увеличилось на 260%.

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...