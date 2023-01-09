Генсек ОБСЕ рассказала о возросшей торговле украинскими беженцами

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид сообщила, что после начала спецоперации наблюдается резкий рост торговли людьми. В основном речь идет о беженцах, которые оказываются жертвами в принимающих странах или на границе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хельга Шмид

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Хельга Шмид

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Хельги Шмид, с 24 февраля число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения в интернете возросло на 600%. Также увеличилось число случаев торговли беременными женщинами. Чаще всего преступления совершают организованные преступные группировки.

«Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны»,— сказала Хельга Шмид в интервью Die Welt.

По данным ОБСЕ, жертвами работорговли являются 25–27 млн человек по всему миру. При этом под надзором правоохранительных органов находится около 10 тыс. подобных случаев. За последние 15 лет ежегодная прибыль от торговли людьми возросла до $150 млрд.

16 марта Международная организация по миграции (структура ООН) призвала тех, кто принимает украинских беженцев, защитить их от сексуальной или трудовой эксплуатации. В организации подчеркивали, что в основном Украину покидают женщины и дети, которые часто оказываются жертвами преступных группировок. В ноябре представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с начала военной операции количество случаев изнасилования беженок в странах Евросоюза увеличилось на 260%.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян