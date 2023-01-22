Канада выплатит $2,1 млрд коренному населению за издевательства в школах-интернатах

Канадские власти выплатят 2,8 млрд канадских долларов ($2,1 млрд) сотням общин коренных народов за жестокое обращение с их детьми в школах-интернатах. Ранее коллективный иск подали 325 групп коренного населения. Срок выплат назначит федеральный суд 27 февраля, сообщает AFP.

С конца 1800-х по 1990-е годы правительство Канады отправило около 150 тыс. детей в 139 школ-интернатов, в основном находящихся в ведении католической церкви. Там дети были отрезаны от своих семей, языка и культуры. Предполагается, что тысячи умерли от безнадзорности, недоедания или болезней, а многие подвергались сексуальном и физическому насилию.

Было обнаружено более 1,3 тыс. захоронений, последнее — в январе. Комиссия по расследованию в 2015 году назвала систему школ-интернатов «культурным геноцидом».

В 2022 году папа римский Франциск посетил Канаду с «покаянным визитом», чтобы извиниться за зло, совершенное в этих школах.

Мария Федотова